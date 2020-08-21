Добровинский оценил показания полуслепого свидетеля по делу Ефремова

Москва, 21 августа. Защита семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым считает, что допрошенный свидетель Александр Кобец, слепой на один глаз, не заслужит доверия. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

«Я не думаю, что он вызовет доверие у судьи, он говорит, что машина [погибшего] стояла колесами кверху», — цитирует Добровинского РИА Новости.

Однако зафиксировано, что после столкновения машина, которой управлял погибший Сергей Захаров, упала набок.

Ранее сообщалось, что свидетель по делу о смертельном ДТП Кобец заявил, что в момент аварии за рулем внедорожника находился другой мужчина, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Также Кобец рассказал, что слеп на один глаз, а зрение второго сильно испорчено.

Мужчина признался, что водитель внедорожника пригрозил ему расправой. Он уверяет, что это был темноволосый мужчина славянской внешности, которому на вид 38 лет. Также в суде удалось установить, что свидетель, заслушать которого просила защита актера, в момент ДТП был пьян.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.