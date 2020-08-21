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Добровинский оценил показания полуслепого свидетеля по делу Ефремова

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Добровинский оценил показания полуслепого свидетеля по делу Ефремова

Москва, 21 августа. Защита семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым считает, что допрошенный свидетель Александр Кобец, слепой на один глаз, не заслужит доверия. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

«Я не думаю, что он вызовет доверие у судьи, он говорит, что машина [погибшего] стояла колесами кверху», — цитирует Добровинского РИА Новости. 

Однако зафиксировано, что после столкновения машина, которой управлял погибший Сергей Захаров, упала набок.

Ранее сообщалось, что свидетель по делу о смертельном ДТП Кобец заявил, что в момент аварии за рулем внедорожника находился другой мужчина, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Также Кобец рассказал, что слеп на один глаз, а зрение второго сильно испорчено.

Добровинский оценил показания полуслепого свидетеля по делу Ефремова

Мужчина признался, что водитель внедорожника пригрозил ему расправой. Он уверяет, что это был темноволосый мужчина славянской внешности, которому на вид 38 лет. Также в суде удалось установить, что свидетель, заслушать которого просила защита актера, в момент ДТП был пьян. 

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Источник: РИА Новости
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