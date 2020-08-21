Как получить кешбэк за путешествие по России

Москва, 21 августа. В России стартовала программа, которая предполагает возврат части средств, потраченных на путевку по стране.

Акция действует неделю: приобрести тур с кешбэком можно будет до 28 августа включительно. Не исключено, что действие программы будет продлено.

Для получения кешбэка необходимо соблюдение нескольких условий. Программа распространяется на организованные туры, круизы, а также на проживание в гостиницах для тех, кто отправляется в поездку самостоятельно.

Поездка должна состояться до 20 декабря 2020 года. На популярных направлениях (Крым, Краснодар, Ставрополь и др.) дата поездки должна быть не ранее 1 октября.

Тур должен быть продолжительностью не менее пяти дней — четырех ночей и стоимостью от 25 тыс. рублей. Путевку необходимо оплатить картой «Мир», на которую позднее и будет начислен кешбэк. Кроме того, нужно будет зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru.

Сумма возврата будет зависеть от потраченных на путевку средств. К примеру, если отдых обошелся от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на карту поступит кешбэк в 5 тыс. рублей. Максимальный размер кешбэка на одну карту составит 15 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти ожидают, что в программе кешбэка за покупку туров примут участие около 3 млн человек. По его словам, к программе уже подключилось более 700 туроператоров и свыше 3 тыс. гостиниц, передавал RT.