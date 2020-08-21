Ряд неработающих пенсионеров сможет получить новые выплаты

Москва, 21 августа. Неработающие пенсионеры смогут претендовать на новые выплаты, размер которых составит не менее 10 тыс. рублей. Как сообщает ОСН, соответствующий документ рассматривается в Пенсионном фонде РФ.

Документ предусматривает ежемесячные выплаты пенсионерам, осуществляющим уход или оформившим опекунство. Для получения финансовой поддержки должны быть соблюдены два требования. Во-первых, пенсионер не может иметь официального места работы. Во-вторых, уход с его стороны должен получать инвалид первой группы либо человек старше 80 лет.

К примеру, если в семье один из пенсионеров ухаживает за вторым, который подпадает под эти критерии, он сможет подать документы в соцзащиту на оформление дотации.

Сегодня эта выплата составляет 2 700 рублей. Предполагается, что с 2021 года эта сумма значительно вырастет.

Ранее сообщалось, что денежная выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа. Речь идет о гражданах, которые уже вышли на пенсию, но у них есть совершеннолетние дети-иждивенцы.

Во время летних каникул родителям-пенсионерам не нужно будет предъявлять в ПФР справок об очном обучении детей-студентов, находящихся на иждивении. Решение продлить выплату автоматически в августе было принято в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. В 2020 году выплата на каждого совершеннолетнего ребенка-иждивенца составляет 1895 рублей.