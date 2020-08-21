Эксперты оценили шансы на успех нового госпереворота на Украине

Пока Владимир Зеленский раздает соседям бесценные советы, как им лучше жить, в Киеве полным ходом идет подготовка к новому государственному перевороту. Депутат Рады Илья Кива ожидает масштабных столкновений уже 24 августа. По его словам, в День независимости националисты планируют захват правительственных зданий.

Кива утверждает, что свержение власти спонсирует экс-президент страны Петр Порошенко.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

20 августа стало известно, что общественный порядок в Киеве во время празднования Дня независимости будут охранять четыре тысячи правоохранителей. Такой информацией располагают «Украинские новости». Издание ссылается на собственный источник в полиции. Впрочем, эта цифра вряд ли спугнет радикалов. Уместно вспомнить, что в ходе госпереворота 2014 года («революции достоинства») на страже порядке стояло значительно больше силовиков. По данным издания «Страна», в ходе массовых беспорядков пострадали не менее тысячи правоохранителей.

Судя по всему, «старая гвардия» нова в деле. В частности, по информации Кивы, акции поддержит бывший лидер незаконного вооруженного формирования «Правый сектор»1 (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош. Боевик получил широкую известность как раз в ходе госпереворота зимой 2014 года. Тогда «правосеки» взяли на себя самую «грязную» работу — силовое противостояние с правоохранителями. Уже после «победы Майдана» лидеры организации отправили в Крым «поезд Дружбы», заполненный вооруженными радикалами.

К счастью, жители полуострова достойно подготовились к «теплой» встрече незваных гостей. Националисты до Крыма так и не доехали, сосредоточив свою деятельность на материке. Похоже, Ярош снова в деле — революционная работа кипит.

По мнению известного политолога Михаила Погребинского, вероятность насильственной смены власти на Украине за последние месяцы действительно возросла.

Такому развитию событий способствует не только деятельность Порошенко, но и откровенная бесхребетность Зеленского.

«Если бы мне задали такой вопрос месяц назад, я бы сказал, что это почти невероятно. Но теперь я начинаю сомневаться, я допускаю, что все возможно, именно потому, как ведут себя Зеленский и его команда. Зеленский демонстрирует неготовность активно противостоять давлению, которое оказывают на него националисты и Порошенко с его командой. Такое впечатление, что он этого не видит», — отмечает политолог.

Такое неведение президента Погребинский связывает с недобросовестностью его ближайшего окружения. Судя по всему, часть команды Зеленского уже играет против президента. Да и Служба безопасности работает в тесной связке с радикальными националистическими формированиями, близкими к Порошенко. Так что ведомство вовсе не заинтересовано снабжать президента правдивой информацией.

Политический аналитик Владимир Соловейчик убежден, что заявления Кивы о готовящемся госперевороте отнюдь не беспочвенны.

«Засоренность СБУ крайними украинскими националистами имеет место. И нынешний президент Украины Владимир Зеленский с этим ничего не смог поделать. Откровенно говоря, особо и не пытался», — утверждает специалист.

Следует отметить, что и сами националисты обещали Зеленскому «вернуться с Майданом» ко Дню независимости, если их требования не будут выполнены. Хотя Владимир Александрович лезет из кожи вон, чтобы уважить радикалов, полностью удовлетворить их запросы ему не удалось. Например, подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета действительно выпущены на свободу, как того и требовали радикалы.

А вот одержать «полную победу» в воображаемой войне с Россией пока не удалось. Так что националисты имеют «формальный повод» для обещанных «всесокрушающих протестов». Правда, высказываются сомнения, что свержение Зе-команды действительно запланировано на 24 августа.

Эксперты указывают, что анонсировать такие даты глупо — это верный способ испортить дело. Хотя в свете слабости президента удивляться ничему не приходится.

«Я не исключаю ничего. Именно потому, что Зеленский ведет себя очень слабо, неадекватно реальным рискам, которые стоят не только перед ним лично, но и перед государством», — отмечает Михаил Погребинский.

Экс-лидер вооруженного формирования «Азов» Андрей Билецкий, также известный как «белый вождь», уже подтвердил акцию «ветеранов АТО» по случаю Дня независимости. Сложно судить, насколько серьезные планы строят националисты на 24 августа, и состоится ли обещанный Кивой захват власти.

Не исключено, что очередную революцию отложат до осени. Как бы ни было, за шесть, прошедших после «Евромайдана», наладить мирную жизнь без вечных больших и малых майданов Украине так и не удалось. Своего разочарования «украинским опытом» не скрывают и западные лидеры. В этом свете показательно заявление президента Франции Эммануэля Макрона о событиях в Белоруссии. Французский лидер выразил надежду, что Минску удастся избежать украинского сценария.

«Мы заинтересованы в демократическом и всеобъемлющем переходном периоде в Беларуси. Этот переход должен быть осуществлен путем диалога. Необходимо избежать повторения того, что произошло в Украине», — заявил Макрон.

В общем, на роль учителей демократии Зеленский и его соратники пока не годятся. Главе Украины придется сосредоточиться на более приземленных вопросах.

1 Организация запрещена на территории РФ.