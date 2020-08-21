В ГД рассказали, откуда возьмут деньги для третей волны выплат от ПФР

Москва, 20 августа. Семьи с детьми смогут получить денежную выплату в размере 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда. Деньги на это можно использовать из «остатков» с прошлых выплат. Как сообщает PRIMPRESS, об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В июне и июле семьи с детьми до 16 лет по поручению президента РФ Владимира Путина получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Позднее неоднократно поднимался вопрос о продлении выплат, которые были бы крайне актуальны для россиян в преддверии 1 сентября. Соответствующая петиция на сайте Change.org набрала уже более 250 тыс. подписей.

Нилов напомнил, что решение о третьей волне выплат будет принимать либо глава государства, либо правительство. При этом депутат отметил, что на первые две волны деньги были выделены в полном объеме, однако не все они были потрачены, поскольку не все родители оформили пособие. Остатки денег вернутся в федеральный бюджет, а это значит, что их можно использовать для помощи семьям, уверен Нилов.

Парламентарий добавил, что его комитет поддерживает третью волну выплат, но при условии, что эти деньги будут выделяться адресно. По его словам, недопустимо, чтобы деньги получали «дети олигархов».

«Очевидно, что тем, кому средства нужны, их надо перечислять. А там, где они никакой погоды не делали, они были абсолютно бессмысленно перечислены семьям с приличным доходом и хорошей зарплатой родителей. Они юридически воспользовались этим правом, хотя в морально-нравственном плане можно было отказаться. И это вызывает у меня определенные вопросы», — отметил Нилов.

Депутат считает, что в преддверии 1 сентября подобная помощь от государства крайне актуальна. Многие родители потеряли работу, а собрать ребенка в школу сейчас стоит очень дорого.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин выразил мнение, что президент РФ может принять решение о третьей волне единовременных денежных выплат по 10 тыс. рублей до 1 сентября.