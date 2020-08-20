Суд отказал Пашаеву в дополнительной экспертизе по делу Ефремова

Москва, 20 августа. Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, о проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств смертельного ДТП.

В четверг состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, виновником которого считают Ефремова. Судья Елена Абрамова, рассматривающая дело, уточнила, что все необходимые исследования ранее уже проведены, некоторые эксперты были допрошены в суде. В связи с этим, в новых исследованиях нет необходимости, передает ТАСС.

По словам Пашаева, новая экспертиза могла бы дать аргументы в пользу его подзащитного.

«Я требую проведения комплексной судебной экспертизы. Она должна ответить на вопрос, мог ли Захаров избежать столкновения, если бы применил экстренное торможение, а также превысил ли он скорость», — заявил юрист.

Помимо этого, адвокат потребовал провести техническое исследование, которое бы установило исправность электронного оборудования внедорожника Ефремова.

Ранее сообщалось, что свидетель по делу о смертельном ДТП Александр Кобец заявил, что в момент аварии за рулем внедорожника находился другой мужчина, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Также Кобец рассказал, что слеп на один глаз, а зрение второго сильно испорчено.

Позднее Пашаев заявил журналистам, что водитель, сидевший в машине Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, это известный человек.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.