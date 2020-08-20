Пашаев заявил, водитель за рулем авто Ефремова является известным человеком

Москва, 20 августа. Водитель, сидевший в машине Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, это известный человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — цитирует ТАСС юриста.

В четверг состоялось очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют Ефремова. Пашаев заявил, что следствие по делу не провело должную проверку того факта, что в машине Ефремова находился кто-то еще.

«Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту», — утверждал он.

Ранее сообщалось, что свидетель по делу о смертельном ДТП Александр Кобец заявил, что в момент аварии за рулем внедорожника находился другой мужчина, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Также Кобец рассказал, что слеп на один глаз, а зрение второго сильно испорчено.

Мужчина признался, что водитель внедорожника пригрозил ему расправой. Он уверяет, что это был темноволосый мужчина славянской внешности, которому на вид 38 лет.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.