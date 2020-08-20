За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва, 20 августа. За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число летальных исходов в Москве достигло 4710.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ежесуточно выявляют 25-30 случаев коронавируса у школьников. По его словам, учащиеся, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, продолжат образовательный процесс в дистанционном режиме. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи, передавал RT. Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.