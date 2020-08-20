Аксенов назвал плагиатом новый план Зеленского по «возвращению» Крыма

Симферополь, 20 августа. Очередной «план возвращения» Крыма, озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским, является бессмысленным прожектерством и плагиатом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

20 августа Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область, в ходе которого заявил, что Крым «обязательно вернется» в состав Украины. По его словам, «возвращение произойдет гораздо быстрее», когда рядом с Крымом появится «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.

Сергей Аксенов отметил, что Зеленский слово в слово повторяет высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, который ежедневно обещал своим избирателям «вернуть» Крым.

«Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение Порошенко. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», — добавил Аксенов.

Он также добавил, что Украина не сможет восстановить свой экономический и промышленный потенциал до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии. Аксенов подчеркнул, что ежедневные пустые заявления украинских политиков являются способом «запудрить» голову своим избирателя.

«Само словосочетание «возвращение Крыма», которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство», — написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.