В Госдуме объяснили желание Навального сбежать на Запад

Западные спецслужбы, пытаясь переправить блогера Алексея Навального за границу, пытаются скрыть следы своего участия в его отравлении, а также выставить его в роли «сакральной жертвы». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Утром 20 августа Навальный вылетел из Томска в Москву. В салоне самолета ему стало плохо, было принято решение посадить борт в Омске, где Навального госпитализировали. Источник ФАН сообщил, что, вероятнее всего, блогер отравился оксибутиратом. В крови Навального также нашли алкоголь.

На фоне Белоруссии

«Если мы имеем дело действительно с отравлением, а не передозировкой наркотиков (либеральная оппозиция любит наркотики), то я уверен, что за этим стоят западные спецслужбы. Это абсолютно классическая модель развития событий, потому что Навальный начал выходить в тираж, утратил свою ценность. В то же время Россия сейчас активно пытается разрешить политический кризис в Белоруссии, ведет консультации, препятствует западным странам влиять на ситуацию в Белоруссии. Мы говорим западным странам, что Минск сам должен решать свои проблемы», — пояснил Виталий Милонов.

Он отметил, что Россия всегда готова помочь Белоруссии, но нарушать ее суверенитет Москва не собирается.

«И, конечно, в этот момент, когда Россия пытается помочь Минску выстроить диалог с белорусским народом, нам пытаются создать грязную историю с отравлением Навального, который давно хотел сбежать на Запад. При этом Запад эту историю сейчас активно раскручивает и в дальнейшем будет ее ставить Москве в вину. Чуть ли не ФСБ отравило Навального», — рассказал Милонов.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Скрыть следы

По мнению политика, Запад пытается сделать из Навального «сакральную жертву». И таким образом западные спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в России, тем самым отвлечь внимание Москвы от Белоруссии.

«Все связано, все происходит одновременно. Американские спецслужбы работают по своим методичкам, пытаются сделать из Навального разменную монету. И тот факт, что сейчас многие его сторонники, отдельные личности пытаются отправить его «лечиться» на Запад, говорит о попытке не дать российским правоохранительным органам расследовать отравление Навального. Потому, что наши спецслужбы найдут того, кто отравил Навального», — добавил Милонов.

Депутат уверен, что «хлебные крошки» приведут российских правоохранителей к кураторам Навального. Отправка Алексея Навального на Запад помешает России провести всестороннее расследование.