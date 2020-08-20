Россия возобновила зарубежные полеты еще из трех городов

Москва, 20 августа. Российские и иностранные авиакомпании могут выполнять зарубежные рейсы из аэропортов в Казани, Калининграде и Новосибирске с 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, правительство РФ приняло решение о возобновлении регулярного авиасообщения с некоторыми государствами.

При этом 1 августа было восстановлено авиасообщение между с Турцией и Великобританией. Кроме того, стали возможны полеты в Танзанию, однако в настоящее время нет действующих рейсов на этом направлении. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Напомним с 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 22,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 787 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 942 тысяч случаев, 16 тысяч человек скончались. Более 755 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.