Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова в момент ДТП был без очков

Москва, 20 августа. Свидетель по делу о смертельном ДТП Александр Кобец заявил, что был без очков в момент аварии.

Ранее в судебном заседании Кобец заявил, что в момент ДТП за рулем внедорожника находился другой мужчина, а Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Также Кобец рассказал, что слеп на один глаз, а зрение второго сильно испорчено.

«Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял», — сказал свидетель на заседании.

Мужчина признался, что водитель внедорожника пригрозил ему расправой. Он уверяет, что это был темноволосый мужчина славянской внешности, которому на вид 38 лет. Также в суде удалось установить, что свидетель, заслушать которого просила защита актера, в момент ДТП был пьян. По его словам, он выпил 1,5 литра крепкого пива.

Напомним, что в отношении актера Михаил Ефремова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. По данным следствия Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своем автомобиле на встречную полосу, где столкнулся с фургоном марки Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался.