Разгаданный рисунок да Винчи поможет лечить болезни сердца

Лондон, 20 августа. Спустя 500 лет специалисты смогли разгадать рисунок Леонардо да Винчи, на котором изображено человеческое сердце с сетью волокон, которые, по мнению изобретателя, согревают кровь. Ученые только теперь смогли установить истинную роль структуры, пишет Nature.

Представители Имперского колледжа проанализировали 25 тыс. снимков сердца, сделанных с помощью МРТ. Выяснилось, что сеть волокон, которые называются трабекулы миокарда, находится между быстро текущей кровью внутри сердца и сокращающейся сердечной мышцей. Трабекулы дают возможность крови эффективнее проходить через сердце. Также удалось установить, что люди с большим количеством «волокон» менее подвержены сердечной недостаточности.

Как сообщает телеканал «Мир 24», сердечная недостаточность — одна из основных причин смертности во всем мире. Ученые уверены, что полученные данные помогут в разработке методов лечения.

По мнению специалистов, люди могут увеличивать количество трабекул, занимаясь физкультурой. А значит и улучшить состояние своего здоровья.

Ранее сообщалось, что 3D-модель одной из самых загадочных картин Леонардо да Винчи «Спаситель мира» помогла разгадать тайну прозрачного шара в руках Христа. Благодаря созданной калифорнийскими учеными 3D-модели удалось выяснить, что предмет на картине представляет собой полую сферу, диаметр которой составляет 6,8 сантиметра. Эта сфера выполнена из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра, она расположена на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.