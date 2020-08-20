Девушка футболиста Дибалы опубликовала «пикантное» фото в майке

Турин, 20 августа. Футболист туринского «Ювентуса» Пауло Дибала стал еще более знаменитым благодаря своей девушке Ориане Сабатини. Спутница спортсмена опубликовала в Instagram «пикантную» фотографию, что вызвало «бурю» восторга у темпераментных итальянцев.

Певица и модель Сабатини для съемки надела белую хлопковую майку, которая не полностью закрывает грудь.

Менее чем за сутки фотография набрала более полумиллиона «лайков». Мужская часть фолловеров восторгалась красотой девушки. Однако некоторые девушки также не удержались от эмоций.

«Невозможно оторвать глаз», — прокомментировала поклонница из Аргентины.

«Лицо, как у принцессы»», — выразил восхищение подписчик.

Стоит напомнить, что в августе многие знаменитости опубликовали для своих поклонников «горячие» фотографии.

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала черно-белую фотографию, на которой она позирует у реки в полупрозрачном платье.

Российская теледива Анфиса Чехова продемонстрировала поклонникам свою фигуру, снявшись в пикантных позах в купальнике.

А вот звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович вызвала агрессию пользователей Instagram, опубликовав фотографию без бюстгальтера. Ей припомнили роман с актером Павлом Прилучным.