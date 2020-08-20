Вассерман рассказал, как обеспечить Крым водой без Украины

Москва, 20 августа. Известный российский журналист и политконсультант Анатолий Вассерман рассказал, каким образом Россия способна обойти водную блокаду полуострова Крым. На помощь в вопросе водоснабжения могут прийти пленочные трубы.

Вассерман сообщил об аналитике, проведенной его коллегой Нурали Латыповым. Специалист пришел к выводу, что пресная вода может поступать на полуостров по трубам, проложенным по дну Черного моря. При этом в качестве водной артерии будет выступать не тяжелая жесткая конструкция, я легкие пленочные изготовленные из пластика трубы.

«Такую гибкую трубу можно проложить по дну Черного, а не Азовского моря, потому что оно намного глубже», — объяснил Вассерман.

На данный момент материковая часть России не испытывает никаких сложностей с наличием пресной воды, поэтому поставлять ее на полуостров возможно из нижнего течения реки Кубань. По словам журналиста, соединить реку и Крым с помощью трубопровода несложно, так как трубы можно сваривать непосредственно на борту укладывающего их корабля. Подобное решение позволит обеспечить полуостров водой почти в любых количествах.

Объясняя технологическую часть обхода водной блокады Вассерман заметил, что необходимо осуществить прокладку сразу двух труб. Это позволит сохранить подачу воды в том случае, если один из каналов придет в негодность. Кроме того, пятнадцатиметровая глубина погружения позволит защитить конструкцию от украинских диверсий.

Вассерман достаточно часто комментирует наиболее актуальные события в России и за рубежом. Как сообщалось ранее, журналист предупредил, что из Алексея Навального могут сделать «священную жертву».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Ранее Украина обеспечивала Крымский полуостров пресной водой на 85%. В 2014 году власти Украины приостановили подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».