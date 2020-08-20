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Китайские эксперты оценили готовность России дать отпор НАТО

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Китайские эксперты оценили готовность России дать отпор НАТОМосква, 20 августа. Эксперты китайской газеты Sohu оценили способность России отразить удар НАТО.

На страницах Sohu был опубликован материал, посвященный возможному столкновению между Россией и НАТО в Калининградской области. По мнению китайских журналистов, Москва готова к серьезному столкновению.

Как заметил автор материала, на данный момент США и НАТО все ближе подступают к российским границам. Происходит окружение «потенциального противника» и постепенное сжатие сил вокруг него. Однако представители СМИ Поднебесной уверены, что завладеть территориями России у Запада не удастся. Дело в том, что Москва готова пойти в контратаку в случае необходимости.

Происходит постепенное усиление ВКС РФ в Калининградской области, форпосте России на территории Европы. Оно является ответом на недружественные действия НАТО в регионе, поэтому говорить об «агрессивности» России точно не приходится.

Как сообщает портал «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание, в противостоянии РФ и НАТО значительную роль сыграют современные истребители Су-57, которые Москва планирует разместить на своих западных рубежах. В сочетании с современными ЗРК, баллистическими ракетами, средствами РЭБ и прочими эффективными оборонительными средствами новинка отечественного ВПК способна помочь отражению атак западных оккупантов.

Стоит сказать, что китайские журналисты достаточно часто обращают внимание на Россию и ее противостояние с Соединенными Штатами. Анализу подвергаются не только военные возможности обеих стран, но и экономическое противостояние между ними. Ранее эксперты Sohu объяснили, почему российской экономике будет выгоден обвал доллара.

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