Москва, 20 августа. Эксперты китайской газеты Sohu оценили способность России отразить удар НАТО.

На страницах Sohu был опубликован материал, посвященный возможному столкновению между Россией и НАТО в Калининградской области. По мнению китайских журналистов, Москва готова к серьезному столкновению.

Как заметил автор материала, на данный момент США и НАТО все ближе подступают к российским границам. Происходит окружение «потенциального противника» и постепенное сжатие сил вокруг него. Однако представители СМИ Поднебесной уверены, что завладеть территориями России у Запада не удастся. Дело в том, что Москва готова пойти в контратаку в случае необходимости.

Происходит постепенное усиление ВКС РФ в Калининградской области, форпосте России на территории Европы. Оно является ответом на недружественные действия НАТО в регионе, поэтому говорить об «агрессивности» России точно не приходится.

Как сообщает портал «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание, в противостоянии РФ и НАТО значительную роль сыграют современные истребители Су-57, которые Москва планирует разместить на своих западных рубежах. В сочетании с современными ЗРК, баллистическими ракетами, средствами РЭБ и прочими эффективными оборонительными средствами новинка отечественного ВПК способна помочь отражению атак западных оккупантов.

Стоит сказать, что китайские журналисты достаточно часто обращают внимание на Россию и ее противостояние с Соединенными Штатами. Анализу подвергаются не только военные возможности обеих стран, но и экономическое противостояние между ними. Ранее эксперты Sohu объяснили, почему российской экономике будет выгоден обвал доллара.