Украина приступила к реализации опасного проекта Е40

Москва, 20 августа. Реализация проекта судоходной трассы на территории Украины может обернуться радиационным заражением миллионов людей.

Проект Е40 — задумка соединить Балтику и Черное море судоходной трассой, длинной 2000 километров в обход России. Украинская компания «Соби» объявила о старте работ по углублению дна реки Припять. На территории Полесья строителям необходимо расширить водный путь до 35 метров, а также углубить дно на 1,6 метра. Речь идет о Чернобыльской зоне, где даже 32 года после аварии на атомной электростанции, наблюдается повышенный радиационный фон. Ведение строительных работ на этой территории может привести к необратимым последствиям.

Французские ученые установили, что работы на дне Припяти могут привести к тому, что зараженная вода будет попадать в Днепр. Сейчас около восьми миллионов человек используют воду из Днепра в качестве питьевой воды. Еще большее 20 миллионов человек употребляют пищей, которую орошают водой из Днепра.

По поводу проекта Е 40 высказываются ученые и жители Украины. Директор Института гидробиологии Национальной академии наук Украины Сергей Афанасьев заявил, что любые дноуглубительные работы на Припяти приведут к загрязнению речных вод радионуклидами.

Общественники также призывают остановить строительство судоходной трассы. Они призывают к помощи организации по защите животных. На территории Полесья ежегодно гнездится около 1,5 миллиона птиц, также здесь располагается более двадцати заповедников и заказников, часть из которых международные.