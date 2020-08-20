В Госдуме назвали аморальными слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Москва, 20 августа. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал очередное «аморальное» заявление украинского президента Владимира Зеленского об обязательном «возвращении» Крыма его «формулой самоуспокоения».

Во время поездки в Херсонскую область Зеленский заявил, что полуостров «обязательно вернется» в состав Украины. Свою уверенность он связал с планами по развитию Херсонщины. По мнению Зеленского, Крым быстро «вернется» обратно, когда рядом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.

Бальбек в беседе с RT назвал предложение украинского президента аморальным.

«Думаю, это некая формула самоуспокоения Зеленского — мол, разовьем Херсон, а там и Крым «вернется». Эта риторика официального Киева не нова. Там почему-то думают, что в Крыму во сне видят, как вернутся на Украину», — отметил парламентарий.

Своими фейковыми заявлениями, по мнению депутата, Зеленский играет очередную роль «собирателя страны».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного в строгом соответствии с международным правом и Уставом ООН. Украина уже шесть лет отказывается признать воссоединение Крыма с РФ. Киев называет законное волеизъявление крымчан не иначе как «аннексией» полуострова.

Ранее житель Крыма в своем блоге доказал, что полуостров вернулся «в родную гавань» — в Россию. Специально для «неверующих Фом» он опубликовал фотографии, показывающие, что изменилось в республике за шесть лет — изменилось то, что невозможно объяснить украинскому человеку, передавал «Царьград».