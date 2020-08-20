Россия не признает уведомление США о перезапуске санкций против Ирана

Москва, 20 августа. Госсекретарь США Майк Помпео намерен 20 августа передать председателю Совбеза ООН уведомление по Ирану. Постпред России при международной организации Василий Небензя подчеркнул, что Москва не будет признавать этот документ.

Отметим, что уведомление будет означать, что Вашингтон начал процедуру «перезапуска» санкций в отношении Ирана. По мнению американцев, Тегеран не исполняет пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Постпред обратил внимание, что Вашингтон вышел из СВПД, соответственно, у него нет никаких прав на восстановление санкций.

«Это не запуск восстановления санкций. Санкции могут быть восстановлены государством, которое является участником СВПД. США им не является, так как вышли из СВПД. Это вопрос, который неизбежно поднимет любая делегация в Совбезе», — объяснил Небензя.

Напомним, что американцы ссылаются на резолюцию ООН №2231, где прописан регламент автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если Тегеран не выполняет оговоренные условия. Однако шесть государств, а также Иран в 2015 году подписали СВПД, что привело к снятию санкций в отношении Тегерана. Не прошло и трех лет, как Вашингтон отказался от договоренностей и начал санкционное давление на это государство.