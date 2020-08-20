Собянин сообщил, что 25-30 случаев COVID-19 у школьников выявляют в день

Москва, 20 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ежесуточно выявляют 25-30 случаев коронавируса у школьников.

По его словам, учащиеся, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, продолжат образовательный процесс в дистанционном режиме.

«Переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 дней. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний, но сегодня таких школьников — где-то 25–30 человек в сутки выявляется», — сказал Собянин в эфире телеканал «Россия-1».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигает более 22,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 787 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 942 тысяч случаев, 16 тысяч человек скончались. Более 755 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.