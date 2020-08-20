Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян в июне

Москва, 20 августа. Реальные зарплаты россиян в июне текущего года выросли на 0,6% по сравнению с июнем 2019 года, следует из материалов Росстата.

За первые полгода 2020 года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная номинальная зарплата в РФ повысилась на 3,8% и составила 52 тыс. 123 рубля. А с поправкой на инфляцию — плюс 0,6%.

За январь-июнь среднемесячная начисленная зарплата выросла в годовом выражении на 5,8%.

Согласно опубликованным данным, с 11 по 17 августа инфляция в России оказалась нулевой после дефляции на уровне 0,1% неделей ранее. По данным на 17 августа, инфляция в стране сформировалась на уровне около 3,36%.

Росстат отмечает, что из продовольственных товаров больше всего подорожал сахар — на 0,5%. В семи регионах подорожание составило 1,5%. И только в Чечне сахар стал дешевле на 2,8%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости было отмечено увеличение цен на хозяйственное мыло, подгузники и пеленки для новорожденных (на 0,2%).

Цены на автомобильный бензин и дизтопливо за отчетный период не изменились.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы (агрегат М0): всего за полгода она выросла с 10,629 до 12,431 трлн рублей и продолжает бурный рост.

Кроме того, на 1 января 2020 года международные резервы России составляли 549,8 млрд долларов, или, по текущему обменному курсу национальной валюты на эту дату, 34,035 трлн рублей (320% к объему агрегата М0). Однако по состоянию на 7 августа 600,7 млрд долларов отечественных золотовалютных резервов соответствовали уже 43,875 трлн рублей (356% к объему агрегата М0).