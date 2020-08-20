Эксперт рассказал, как на борту МКС ищут утечку воздуха

Москва, 20 августа. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко рассказал, как проходит поиск места утечки воздуха на борту МКС.

Эксперт заявил, что первым делом экипаж перекрывает люк между сегментами, после этого отслеживается уровень давления, чтобы понять, где оно упало сильнее.

Даже когда члены экипажа обнаружили, в каком сегменте произошла утечка, они продолжают проверку всех модулей.

По словам Корниенко, если утечка небольшая, то ее место удается обнаружить в течение одних-двух суток. Для поиска экипаж использует ультразвуковые устройства. Он обратил внимание, что тотальная изоляция людей в одном отсеке не требуется.

«В зависимости от градиента падения давления. Есть такое понятие, как критическое давление, при котором мы должны уходить и покидать станцию. Чем больше дырка, тем быстрее давление падает, тем меньше времени на поиски», — объяснил специалист.

Летчик-космонавт не видит ничего критичного в произошедшей недавно утечке на МКС. Подобное, по его слова, случалось не раз. Например, утечка воздуха при полете Майкла Фойла была обнаружена в иллюминаторе.

«Нашли, закрутили — не вопрос. Вот недавно дырка была, много шума вокруг нее было. С такой дырой в два миллиметра сразу видели, что давление в станции падает, но у экипажа был резерв две недели», — прокомментировал эксперт.

Добавим, что факт утечки на борту МКС подтвердили в Роскосмосе. Инцидент никак не угрожает безопасности космонавтов, сообщает канал «360».