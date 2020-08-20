Вакцинация от гриппа и коронавируса в России пройдет в разное время

Санкт-Петербург, 20 августа. Вакцинирование россиян от гриппа и коронавируса будет разведено по времени. Об этом рассказали эксперты, принявшие участие в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?».

«Одномоментное введение вакцины от гриппа и от коронавируса противопоказано. Поэтому вакцинация от гриппа началась уже в августе, хотя обычно начинается в сентябре», — пояснил депутат Госдуму Борис Менделевич.

По словам старшего научного сотрудника НИИ гриппа им. Смородинцева Игоря Никонорова, опыт применения разных вакцин есть, но поскольку эта вакцина не до конца изучена, скорее всего, буден дан перерыв между введениями.

«В инструкции к вакцине указано большинство показаний, и желающий с ним ознакомиться, может это сделать перед вакцинацией», — отметил Игорь Никоноров.

Однако поскольку мало кто заставляет себя прочитать инструкцию, Менделевич рекомендует всем перед прививкой проверить состояние своего здоровья и при необходимости проконсультироваться у врачей. А при наличии заболеваний, противопоказанных вакцине, не ставить прививку.

«Даже если есть на то добровольное согласие необходимо перед тем как ввести вакцину в его организм, нужно обследоваться: нет ли у вас противопоказаний или хронических заболеваний, не болеете ли вы каким-то острым заболеванием в настоящий момент», — обращает внимание врач.

По словам депутата Госдумы, академика РАН Геннадия Онищенко, после вакцинации гриппа нельзя делать прививки на протяжении двух месяцев.

«Нам нужно ответственно к подойти к вакцинации. Давайте не будем паниковать, никаких вторых волн не ожидается. Будет активизация гриппа и коронавируса в новом сезоне, но никакой второй волны не будет», — заявил депутат.

Ранее эксперты рассказали, кому будет противопоказана вакцинация от коронавируса.