Куба может стать базой для российских подлодок и кораблей

Москва, 20 августа. Корабли и подлодки России могут вернуться на Кубу. Такой сценарий не исключен, учитывая проводимый Вашингтоном внешнеполитический курс.

Тема о возвращении российских военных на Остров Свободы стала обсуждаться после 2014 года, когда шаги США продемонстрировали нежелание вести диалог в дружеском русле. Кстати, российские военные находились на Кубе до 2001 года, пишет «ПолитПазл».

Вариант с возвращением России на Кубу обсуждали и в США. Представитель Госдепа Морган Ортагус поспешила обвинить Москву в намерениях нарушить договоренности времен Карибского кризиса и разместить на Кубе свои баллистические ракеты.

С одной стороны, американцы сами к этому подталкивают: они не хотят продлевать Договор СНВ-3, наращивают свое присутствие поблизости от российской территории. Однако российские ракеты вблизи Штатов могут спровоцировать Вашингтон на безрассудные действия, к тому же, придется Кубу оснащать полноценной защитой от атак с воздуха.

Куда более оптимальным будет создание на Кубе пункта материально-технического снабжения ВМФ РФ. На острове есть подходящий для этого порт Сьенфуэгос, на его модернизацию Москва готова выделить миллиард евро. Глубина бухты в 600 метров будет «комфортной» даже для российских субмарин с ядерным оружием.