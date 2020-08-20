Известные провокаторы Bellingcat пытаются доказать, что разоблачение ФАН — это расследование спецслужб, а на самом деле расследование российских журналистов является журналистской работой, про которую давно забыло CNN.

Ресурс Bellingcat, который США спонсирует для производства «фейковых новостей», выпустил расследование о том, как журналисты «Федерального агентства новостей» год назад разоблачили провокации сотрудницы CNN Клариссы Уорд. По мнению издания, материал якобы заказали российские спецслужбы. Но Вашингтон не уточняет, что вся операция западного СМИ в ЦАР была спланирована ЦРУ.

Зачем CNN приехало в ЦАР?

Напомним, в 2019 году журналисты CNN приехали в Центральноафриканскую Республику, чтобы подготовить фейки про роль России в стране.

Поддельные новости — это один из основных инструментов США, чтобы оправдать вторжение на территорию другого государства. А Вашингтону на тот момент хотелось создать в ЦАР почву для будущих гражданских волнений. Таким образом Штаты могли удовлетворить две свои главные потребности – устроить подконтрольную революцию в другой стране и скомпрометировать Россию.

Для поиска и подготовки информации для будущих провокаций на территорию ЦАР прибыли Кларисса Уорд, Бенуа Факон, Себастьян Шукла, Тим Листер и два оператора. Международная группа журналистов проводила «кастинг» местных жителей, которых доставляли боевики. CNN не нашли правдивые доказательства негативного влияния России на ЦАР — пришлось придумывать.

Дружба с ЦРУ

Журналисты не могли вернуться в Штаты без компромата на Россию. Ведь послала их не редакция, а ЦРУ. Доказательства связи Клариссы Уорд со спецслужбами были еще когда она снимала репортажи с подконтрольных террористам территорий в Сирии, где обычно представителей СМИ в лучшем случае брали в плен. Без помощи ЦРУ Уорд не смогла бы осуществлять свою деятельность на Ближнем Востоке. Остальные члены международной группы также были связаны с иностранными спецслужбами — в разоблачении ФАН предоставлены все необходимые доказательства.

Новая миссия CNN также была организована «сверху». Необходимую Штатам грязь про Россию в буквальном смысле покупали. Журналисты предлагали жителям ЦАР 100 долларов за то, что они прочитают написанный американцами текст с оскорбляющими Россию тезисами. Многие африканцы не соглашались за деньги говорить откровенную ложь. С такими интервьюируемыми западное СМИ не общалось. С помощью подбора «нужных» людей работники CNN пытались выставить работу России в ЦАР в необходимых для Америки красках.

Опровержение ФАН не дает покоя Уорд

Но ангажированные «сенсации» Клариссы Уорд вывело на чистую воду расследование «Федеральное агентство новостей». Неприятная правда про связь журналистов CNN с террористами, подставных интервьюеров, сфабрикованные факты и настоящую причину поездки в ЦАР вставила палки в колеса американской пропаганде.

До сих пор, даже после громкого разоблачения планов США о влиянии на Центральную Африку, Вашингтон умудряется сделать виноватой во всем Россию. Американские СМИ покадрово разбирают разоблачение ФАН, выпущенное год назад, чтобы доказать, что все якобы неправда и США жертва «фейк ньюс». Но на воре и шапка горит. Если Вашингтон так много оправдывается и до сих пор не может забыть о материале российских журналистов, значит — задело за живое.