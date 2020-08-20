Негативные эмоции и переживания могут спровоцировать рак

Москва, 20 августа. Мрачное настроение и негативные эмоции могут быть фактором развития рака. Так считает кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев.

Врач признает, что медицина до сих пор достоверно не установила, какие именно факторы способствуют возникновению рака. Зачастую болезнь провоцируется целым комплексом причин, среди которых хронические заболевания, генетика, неправильное питание. При этом Карасев допустил, что негативные эмоции отчасти могут провоцировать развитие рака.

«Открытые люди, общительные, которые позитивно смотрят на мир, существенно меньше болеют по сравнению с людьми закрытыми, агрессивно настроенными, неудовлетворенные жизнью», — рассказал онколог.

Также Карасев рассказал, что здоровый образ жизни существенно улучшает прогноз по онкологическим заболеваниям. Это в первую очередь помогает выявить заболевание на ранних стадиях. Онколог рассказал, что привычка людей сильно переживать по любому, даже малозначительному поводу, вносит свою лепту в общее самочувствие и может способствовать развитию серьезных болезней.

Ранее ученые из Германии и США назвали кожный зуд одним и возможных признаков онкологической болезни. Ученые провели исследования среди 17 тысяч пациентов, и подчитали, что среди тех, кто жаловался на зуд вероятность развития злокачественной опухоли. Российские специалисты отметили, что чаще всего врачи диагностируют у мужчин рак легких. У женщин самым распространенным онкологическим заболеванием является раз молочной железы.