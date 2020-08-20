Онищенко объяснил отказ России от шведского сценария преодоления пандемии

Санкт-Петербург, 20 августа. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему руководство РФ при выборе тактики преодоления пандемии коронавируса не пошло по пути скандинавских стран. Об этом парламентарий рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?».

«Когда начинался коронавирус, было выбрано две тактики. Первая тактика — это маски и гигиена рук, как эффективное средство профилактики. И социальное дистанцирование. По нему пошли скандинавские страны и ничего они не останавливали. Попытались по этому пути пойти англичане, но их окрикнула Европа: «мы вас закроем!». Но самое главное — англичан подвел их премьер-министр, который заболел коронавирусом. Как уж на этом фоне идти по этому пути. И был путь тотального закрытия, что я считаю абсолютно избыточным», — заявил Онищенко.

По его словам, Россия выбрала европейскую тактику, чтобы не стать лишний раз объектом нападок своих западных партнеров в сложных условиях коронавирусной пандемии.