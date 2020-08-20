Онищенко объяснил отказ России от шведского сценария преодоления пандемии

Санкт-Петербург, 20 августа. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему руководство РФ при выборе тактики преодоления пандемии коронавируса не пошло по пути скандинавских стран. Об этом парламентарий рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?».
«Когда начинался коронавирус, было выбрано две тактики. Первая тактика — это маски и гигиена рук, как эффективное средство профилактики. И социальное дистанцирование. По нему пошли скандинавские страны и ничего они не останавливали. Попытались по этому пути пойти англичане, но их окрикнула Европа: «мы вас закроем!». Но самое главное — англичан подвел их премьер-министр, который заболел коронавирусом. Как уж на этом фоне идти по этому пути. И был путь тотального закрытия, что я считаю абсолютно избыточным», — заявил Онищенко.
По его словам, Россия выбрала европейскую тактику, чтобы не стать лишний раз объектом нападок своих западных партнеров в сложных условиях коронавирусной пандемии.
«Вы спросите, а почему мы по этому [скандинавскому] пути не пошли? А ответ понятен — вы представляете, какой бы защитно-правовой визг стоял бы на всей планете? Ведь наша вакцина тоже несет на себе издержки этого: «Как Россия могла создать эту вакцину? Да вы, что? Да, они там не те!». Не надо, мы миру подарили технологии, потому что именно Россия инициировала ликвидацию этой угрозы», — подчеркнул депутат Госдумы.