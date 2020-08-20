Онищенко рассказал, как протесты Белоруссии скажутся на борьбе с COVID-19

Санкт-Петербург, 20 августа. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что массовые манифестации с большими скоплениями людей способствуют распространению инфекционных заболеваний, таких как грипп и коронавирус, но уверен — белорусам это пойдет на пользу. Об этом он заявил во время онлайн-эфира Медиацентра «Патриот» на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?».

«Протестные акции играют роль в проэпидемичивании населения. Но это шло в Белоруссии давно: в Минске не закрывали метрополитен, его закрыли только сейчас в связи с политической эпидемией. А то, что я наблюдаю сейчас — а мы любим показывать Белоруссию — то там ходит молодежь, как раз там она проэпидемичивается. Она тяжело болеть не будет, а пожилых людей я там не наблюдаю», — заявил Онищенко.

По мнению парламентария, протесты способствуют выработке коллективного иммунитета белорусов против переживаемых ими эпидемий.

«Эти массовки работают на медицину, они создают естественную иммунизацию белорусов. Каждый десятый житель Белоруссии живет в Минске, да еще им подбрасывают туда на деньги, которые идут из-за рубежа, еще молодежь», — пояснил депутат.

По его словам, в выборе тактики преодоления пандемии коронавируса, Белоруссия выбрала скандинавский сценарий, и происходящее в этой стране — его логическое развитие.