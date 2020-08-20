Актриса Кравец не сдержала слез во время похорон Легкоступовой

Москва, 20 августа. Актриса и певица Алена Кравец, как и многие российские знаменитости, была шокирована смертью исполнительницы Валентины Легкоступовой. Кравец не смогла сдерживать эмоции.

Мероприятие проходило 20 августа зале Троекуровского кладбища. Туда в очках и шали пришла Кравец, чтобы проводить своего кумира в последний путь. Певица со слезами на глазах подчеркнула, что она бы не смогла не прийти.

Актриса рассказала, что в детстве пела хит «Ягода-малина», используя вместо микрофона расческу. Повзрослев, она познакомилась с исполнительницей.

«Для меня она всегда была образцом женственности, стиля, вкуса. Я училась у нее любви к жизни и позитиву», — рассказала Кравец.

Уже после кончины исполнительницы актриса сообщила, что в московской больнице Легкоступова лежала под чужими именем и фамилией. Родственники таким образом хотели избежать внимание СМИ и «дежурств» возле больничных окон. Об этой предсмертной тайне певицы ей рассказали общие друзья.

Кравец с сожалением отметила, что певицу не смогли проводить аплодисментами, согласно традиции. Гроб к пришедшим на похороны так и не вынесли, сообщает «Дни.ру».

Напомним, что исполнительница была госпитализирована с травмой головы, на ее теле были синяки. После операции Легкоступова впала в кому и умерла 14 августа.