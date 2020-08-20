Россияне поддержали критику Соседова в адрес Лолиты из-за новой роли

Москва, 20 августа. Популярная российская певица Лолита Милявская получила роль невесты в одной из постановок театра «Модерн». Журналист и критик Сергей Соседов не одобрил выбор режиссера постановки, и многочисленные комментаторы его поддержали.

Новая постановка режиссера Юрия Грымова основана на произведении Николая Гоголя «Женитьба», однако при этом совмещена с еще несколькими произведениями русской классики. «Перчинку» в спектакль должна добавить Лолита Милявская, которой недавно исполнилось 56 лет. Несмотря на свой возраст, она сыграет роль невесты, купеческой дочери на выданье Агафьи Тихоновны. По словам самого Грымова, звезда получила главную роль из-за театрального образования и того, что давно «созрела» для серьезной роли.

Однако Соседову данные доводы показались неубедительными. Критик считает, что при всей талантливости «перезревшая» Милявская просто не подходит на роль 26-летней невесты. По мнению негодующего журналиста, постановку можно назвать «унижением театра», а зрителям не стоит приобретать билеты на «Женитьбу».

Пользователи Сети поддержали Соседова. Как заметили некоторые комментаторы, Лолита давно «перезрела» для подобного образа и будет на сцене весьма неуместна. Критик прошелся и по таланту самого Грымова, заметив, что последний отличается только способностью добывать средства для своих постановок.

Что же касается самой Лолиты, то пока она никак не прокомментировала слова журналиста. Зато, как сообщалось ранее, певица предсказала полное исчезновение секса.