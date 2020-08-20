Штаб Навального просит Кремль помочь вывезти блогера в иностранную клинику

Москва, 20 августа. В штабе «Фонда борьбы с коррупцией» попросили содействия от Кремля в вывозе Навального в токсикологический центр в Европе. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте соратников Навального.

Там отмечено, что главврач омской БСМП №1 отказывает ей и жене блогера в выписке или эпикризе.

«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написано в Twitter.

Ранее о ситуации с госпитализацией высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О том, было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отравление, то чем. Врачи делают все возможное и все необходимое. Они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», — сказал Песков корреспонденту Федерального агентства новостей.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с подозрением на наркотическое отравление. Источник ФАН сообщил, что, вероятнее всего, блогер отравился оксибутератом. Нарколог Олег Стаценко, комментируя госпитализацию Навального, рассказал о психодислептиках – веществах, из-за которых человек утрачивает болевую чувствительность.