Украина осталась без денег на пороге второй волны коронавируса

Украина охвачена второй волной коронавируса — каждые сутки здесь заражается более двух тысяч человек, инфекционные отделения больниц вновь стремительно заполняются. При этом в Киеве большинство граждан продолжают ходить без масок, а власть, полностью истратив средства из «коронавирусного фонда», отделывается странными административными мерами.

По данным украинского Минздрава, за последние сутки коронавирус на Украине подтвердили у 2134 человек, 40 человек скончалось, а в целом по стране зафиксировано 98 537 случаев коронавирусной болезни. Несмотря на то, что на этом фоне число выздоровевших превысило 50 тысяч, эксперты-медики называют создавшуюся ситуацию намного более угрожающей. Ведь у украинских властей нет ни средств, ни инфраструктуры для эффективной борьбы со «второй волной» COVID-19, а у населения больше нет желания соблюдать жесткие карантинные меры.

При этом еще в июле стало известно, что Кабмин Украины полностью «распределил» все 66 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусом. Более половины этих средств ушло на затыкание бюджетных «дыр», а также на…ремонт украинских дорог, большинство из которых находится в чудовищном состоянии. Впрочем, все это не удивляет простых украинцев и, более того, даже не заставляет предпринять повышенные меры безопасности. Сегодня на улицах украинской столицы встретить человека в медицинской маске — скорее исключение, чем правило. Маршрутки и автобусы часто забиты «под завязку», в метро — привычная толкучка, а во многих уличных магазинчиках Киева отсутствуют средства дезинфекции.

Украинские власти на этом фоне предпочитают изображать бурную деятельность. Так, правительство Дениса Шмыгаля на днях объявило, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом «начинает ежедневную работу Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», которая теперь будет заседать каждый день. Также в стране вводится контроль за карантином и отслеживанием контактных лиц.

По мнению киевского медицинского эксперта Валентины Маркевич, «новая стратегия» Кабмина никак не поможет предотвратить массовое распространение вируса в стране.

«Главная проблема Украины — в том, что на сегодняшний день у нас нет санэпидемической службы, ее просто уничтожили. Комиссии, которые теперь будут заседать — лишь наглядный показатель того, что нужно восстанавливать нормальную санэпидемслужбу. Нынешний рост заболеваемости COVID-19 связан с тем, что реальная ситуация с распространением вируса давно близка к чудовищной, а официальная статистика ее и близко не отражает. По сути, у нас просто возросло количество тестирования людей. Так, за последние недели из 13 тысяч тестируемых выявили 1085 человек с COVID-19. Если мы протестируем 18 тысяч человек, то количество заболевших возрастает до 1500», — отмечает Маркевич.

По мнению медэксперта, на сегодня власти должны не «менять стратегию по борьбе с коронавирусом», вводя странные административные меры, а в срочном порядке возродить санэпидемическую службу, выделить на ее работу миллиарды гривен и начать всеобъемлющее массовое тестирование.

«Любой украинец, который заподозрил у себя коронавирус, должен иметь возможность прийти в лабораторию и бесплатно сдать анализ на COVID-19. Ведь по закону у него есть право на бесплатное тестирование! На сегодняшний день мы видим абсолютно другую картину. Для того, чтобы госпитализировать человека в больницу, врачи требуют от пациентов самостоятельно сдавать анализ на коронавирус, который стоит 3 тысячи гривен (около 8,5 тысячи рублей — Прим. ФАН). Возникает вопрос — а где люди, которые три месяца просидели на карантине и истратили последние деньги на то, чтобы хоть как-то продержаться, возьмут эту сумму на тестирование?» — задается вопросом Маркевич.

Специальная Служба по отслеживанию контактных лиц должна была работать на Украине изначально, с момента начала пандемии, указывает эксперт. Для того чтобы контактные лица были установлены, нужно было давно организовать массовое тестирование, но власти этого не сделали. Валентина Маркевич напомнила — другие страны мира еще весной увеличили количество тестирований до 100 тысяч в сутки на миллион населения. На Украине максимальное количество тестов — 18 тысяч на миллион населения, и эти данные, скорее всего, сильно преувеличены.

«В России в сутки делают минимум 50-80 тысяч тестов на вирус, в США — до 100 тысяч тестов в сутки. Любой гражданин, почувствовав проблемы со здоровьем, должен иметь возможность прийти в лабораторию и сдать бесплатный тест. Любое нормальное государство просто обязано брать на себя эти расходы! У нас же на Украине получается, что в стране нет эпидемиологов, а наши чиновники намерены тупо заседать, каждый день проводить комиссию для того, чтобы понять, кто с кем встречался и не болен ли он коронавирусом! Это - губительный подход. Только массовое тестирование на COVID-19 спасет всех нас», — говорит Маркевич.

Еще один аспект проблемы — тотальная нехватка средств в украинском бюджете на борьбу со второй волной инфекции.

«Но, если у власти нет финансов на то, чтобы спасать население, то нужно честно выходить и говорить об этом людям. Правительство должно прямо заявить украинцам — «денег в бюджете нет, поэтому самостоятельно покупайте лекарства от COVID-19 и за собственные средства проводите ПЦР-тесты». Но чиновники предпочитают хитрить, изворачиваться и делать вид, что «работа идет, все в порядке». Эта лживая тактика властей способна погубить тысячи граждан в ближайшие месяцы», — печально констатирует эксперт.

Когда Минздрав с тревогой оповещает о «скором начале второй волны коронавируса на Украине», это звучит смешно, потому что Украина уже в ней находится, замечает медик.

«Сегодня мы имеем равный прирост заболеваемости в 6-8% в отношении выявляемых больных. На этом уровне наша медицина якобы пока что справляется. Дошло до того, что, согласно последнему постановлению Кабмина, Украина даже открыла продажу медицинских масок за рубеж. Это говорит о том, что никто во власти и не думает готовиться к этой «второй волне» коронавируса. Помимо масок, за рубеж уже пошли массовые продажи медицинских и специализированных расходных материалов. Поэтому грядущая катастрофа может наступить также вследствие дефицита этих расходных материалов, которых не будет на Украине», — считает Маркевич.

По ее прогнозам, в осенне-зимний период ситуация с COVID-19 в стране может стать по-настоящему тяжелой — с учетом того, что уже на днях Украина вот-вот перейдет психологический порог в 100 тысяч инфицированных.