Беременная Подольская напугала фанатов снимком «без живота»

Москва, 20 августа. Известная российская певица Наталья Подольская, которая находится на последних месяцах беременности, отправилась на отдых в Турцию.

Подольская опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в купальнике на одном из турецких курортов. При этом подписчиков смутил снимок певицы, так как на нем исчез округлившийся живот Подольской. Фанаты были удивлены стройной фигурой певицы, а также обратили внимание, что живот на снимке выглядит плоским.

«Даже не видно, что беременная», — пишет evgenia_mlv.

«Уже родила?» — спрашивает milf14.

Некоторые пользователи Сети поинтересовались у певицы, какую диету она соблюдает, а также выразили восхищение ее стройностью.

«Красный цвет вам очень идет. По фото и не скажешь, что вы беременны», — отмечает tanya_tripletsmom_co.

«Наташа, ты просто красотка. Легкой беременности тебе и не волноваться!» — желает sadazkina.

«Наталья, вы такая прелестная, и беременная тем более», — пишет iu_liia535.

«Наташа, вы ограничивает себя в питании во время беременности, или едите все и от души?» — спрашивает elena_papkina.

При этом многие предполагают, что певица ждет рождения двойни. Известны лишь предпочтения отца ребенка, мужа певицы Владимира Преснякова. Стоит отметить, что о скором пополнении в семье Подольсокй и певца Владимира Преснякова стало известно 14 августа, когда певица опубликовала снимок в обтягивающем купальнике. Также она объяснила, почему решилась родить вновь, несмотря на внушительный возраст.