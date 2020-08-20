Американец поддержал Лукашенко в Минске

Минск, 20 августа. Сменивший Нью-Йорк на Минск американец публично поддержал Александра Лукашенко. Джеффри Бланк вышел на улицы города с национальным флагом Белоруссии.

В Минске молодой человек вышел к протестующим с красно-зеленым флагом Белоруссии. Джеффри Бланк уже 7 лет живет в Минске и до этого неоднократно высказывался в СМИ в поддержку Александра Лукашенко.

«Вы думаете больше свободы на Западе? В Америке полиция еще хуже, это не секрет», — рассказал Бланк в беседе с журналистами.

Бланк стоял на краю тротуара, в то время как навстречу ему двигалась колонна протестующих. Люди, встретили его криками «присоединяйся», но американец так и остался стоять на своем месте. В ответ он лишь посылал воздушные поцелую девушкам.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны. По официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После оглашения результатов несогласные вышли на улицы городов. Силовики задержали более 7 тысяч протестующих, которых спустя некоторое время отпустили из изоляторов.

Ранее сообщалось, что Кремль констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в Москве уверены, что проблемы в соседней республике должны решаться внутренним диалогом.