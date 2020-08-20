Трамп назвал сроки вывода войск из Ирака

Вашингтон, 20 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что войска коалиции выведут из Ирака в течение трех лет, сообщает агентство INA.

Глава Белого дома отметил, что американские силы «в основном вышли из Ирака». Оставшиеся покинут страну в течение трех лет.

Как сообщил портал Bagdad Al Yaum, Ирак и США сформируют специальную группу, которая определит график вывода иностранных сил.

Отметим, что это не первое заявление Вашингтона о выводе контингента из Ирака. Ранее подобные заявления ограничивались тем, что США передислоцировали военный контингент внутри страны.

Присутствие американцев вызывает недовольство иракцев. Особенно антиамериканские настроения усилились после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Багдад назвал действия Вашингтона вопиющим нарушением суверенитета Ирака и потребовал вывода из страны американских войск.

После нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь стал актуальным на Ближнем Востоке. Ранее в Багдаде обстреляли посольство США.