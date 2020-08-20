Самбурская откровенно рассказала о самом главном комплексе

Москва, 20 августа. Актриса Настасья Самбурская откровенно призналась, что до сих пор переживает из-за комплексов, которые сформировались у нее в детстве.

Самбурская оправдалась за «кривые ноги и целлюлит». Артистка отметила, что и сегодня очень тяжело переживает критику в свой адрес, хотя ее фигуре многие девушки могут позавидовать. Пост на эту тему Настасья опубликовала в своем профиле в Instagram. Актриса рассказала, что в 13-летнем возрасте услышала от маминой подруги, что она худенькая, а целлюлит уже есть.

«Мне 13! Неокрепший мозг навеки-вечные поселяет во мне комплекс того, что целлюлит — это просто смерть, и ты не можешь жить полноценной жизнью, потому что это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть», — написала Самбурская.

Она добавила, что брат однажды указал на ее кривые ноги. По словам артистки, недавно услышала от мужчины, который ей небезразличен, что у нее «ножки иксиком».

«Как же его хотелось за это вырубить «двоечкой». На автомате тут же прошлась по его «проблемной зоне», чтобы как-то защититься, чтобы ему тоже стало так же больно и неловко, как и мне», — подчеркнула артистка.

Поклонники поддержали кумира и осыпали Самбурскую комплиментами, призвав гордиться собой и своим телом.