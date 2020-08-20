Онищенко уверен, что транспортировка Навального приведет к его гибели

Санкт-Петербург, 20 августа. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко не рекомендует транспортировать блогера Алексея Навального на лечение в другое место, поскольку он находится в крайне тяжелом состоянии и может не вынести перелета даже в специально оборудованном самолете.

«У нас есть четкие показания для отправления за границу. Как правило, это касается тяжелых хирургических операций. Но давайте для начала поставим четкий диагноз. В конце концов, врачей можно сюда пригласить. Потому что в том состоянии, в котором он сейчас находится — еще один минус его врачу-офтальмологу, нельзя, он нетранспортабельный. Человек, находящийся на искусственном дыхании, который сам не дышит, его никуда нельзя транспортировать, даже в специальном самолете. Куда его везти в этом состоянии? Он погибнет», — заявил Геннадий Онищенко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Проще, если есть такая необходимость, вызвать специалистов в Омск, но сейчас главное поставить диагноз заболевания, чтобы не кормить общественность слухами, считает заслуженный врач.

«Я не могу сейчас ничего оценить, так как нет системной информации от лечащего врача. Есть только якобы утечки. Я знаю, что в Томске не произошло вспышки пищевого отравления. В Томске нет никаких заболеваний, которые могут вызвать такую реакцию. Я не знаю, употребляет ли он наркотики или средства для потенции. Я не знаю, какие он лекарства принимает. Судя по его внешнему виду, он не страдает болезнями, вызванными проблемой в эндокринной системе, и нет информации о его онкологическом заболевании. И проблем с сердцем у него явно нет, он много летает, переживает стрессы, человек с больным сердцем не выдержал бы такого ритма. Это явно не коронавирусная инфекция, но вполне возможно, если она у него развивалась длительное время. Поэтому я тут не вижу медицинских причин, для того чтобы обсуждать заболевание. Я медицинскую часть начну комментировать, когда услышу один официальный диагноз», — пояснил Онищенко.

Вместе с тем он с иронией отреагировал на заявление Анастасии Васильевой, врача-офтальмолога, диагностировавшего больного на расстоянии и призывающего переправить его в токсикологический центр в Европе.

«Я бы поверил ей, если бы она поставила диагноз, находясь у постели больного», — отметил заслуженный врач.

Депутат Госдумы не сомневается, что болезнь Алексея Навального будет использована его сторонниками для подогрева внутриполитической ситуации в стране.