В театре Табакова объяснили увольнение Хайруллиной

Москва, 20 августа. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уволил несколько актеров, в том числе Розу Хайруллину.

В пресс-службе театра объяснили, что Хайруллина не уходит из театра, ее перевели в число приглашенных артистов.

«Это другая оплата, другой договор. Когда актер в труппе театра, он беспрекословно подчиняется художественному руководителю театра, а когда — нет, то у него появляется больше свободного времени, например, на кино», — сообщили в театре.

В «Табакерке» добавили, что решение принималось, исходя из возможностей артиста. Хайруллина продолжит играть в постановках, в которых уже задействована, пишет «Культуромания».

Ранее актриса Татьяна Нестеренко сообщила в Instagram, что Машков уволил половину труппы. Артистка крайне негативно высказалась в адрес худрука, добавив, что для описания состояния «есть много матерных слов в русском языке». Она также добавила, что Олег Табаков всегда брал в труппу талантливых людей, в числе которых была и Хайруллина.