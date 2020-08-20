Фанаты пришли в восторг от вида настоящей груди Кудрявцевой

Москва, 20 августа. Телеведущая Лера Кудрявцева впервые опубликовала фотографию в купальнике после пластической операции на груди. Снимки сделаны во время отдыха в Турции.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева порадовала фанатов новыми снимками с турецкого курорта. На кадрах 49-летняя теледива купается в море со своей дочерью. Это первое настолько откровенное фото, опубликованное после операции по удалению имплантов из груди.

Под фотографией больше 140 тысяч лайков и воодушевленные комментарии поклонников Леры Кудрявцевой. Пользователи отмечают блестящий внешний вид телеведущей и рассыпаются в комплиментах. Также девушки хвалят бюст Кудрявцевой.

«Лера, Вы красотка! И грудь огонь! А то вся страна переживала!», «Лера, ну шикарно выглядишь!», «Стали красивые», «Лера, как так выглядеть шикарно?» — пишут фанаты Кудрявцевой в Instagram.

Об операции по удалению имплантов стало известно в конце прошлого года. Лера Кудрявцева призналась, сделала пластическую операцию 15 лет назад. Врачи тогда обещали ей пожизненную гарантию. Позже стало известно, что один из имплантов лопнул, и жидкость из него стала проникать в организм. Импланты срочно удалили, а телеведущая подчеркнула, что это была «очень агрессивная операция».

Сейчас Кудрявцева отдыхает в Турции. Она продолжает радовать поклонников частыми постами в социальных сетях. Ранее телеведущая рассказала, что ее избила тайка, а также похвасталась роскошным отдыхом. Эта публикация возмутила часть пользователей. Подписчики посчитали, что такое хвастовство бестактно по отношению к простым людям, которые сейчас не могут позволить себе отдых заграницей.