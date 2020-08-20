Менделевич объяснил критику российской вакцины со стороны Запада

Санкт-Петербург, 20 августа. Негативное отношение Запада к российской вакцине связано с тем, что сама эпидемия коронавируса вызывает недоверие во всем мире. Об этом заявил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич в ходе пресс-конференции на тему «Безопасна ли вакцина от коронавируса?», которая состоялась 20 августа на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, тема вакцинации является очень серьезной. При этом отказ от вакцинации носит мировой характер. По его словам, Всемирная организация здравоохранения ввела отказ от вакцинации в список пяти главных угроз, стоящих перед здоровьем человечеством. Это серьезная мировая проблема. Однако в нашей стране ведется серьезная работа по данному вопросу.

«По последним данным, за прошлый год вакцинация от гриппа у нас была проведена в 50% случаев», — пояснил он.

Менделевич подчеркнул, что негативное отношение Запада к российской вакцине связано с тем, что сама эпидемия коронавируса вызывает недоверие в мире.

«На войне как на войне. Мы столкнулись впервые с пандемией в современной истории. Есть огромное количество связанных с коронавирусом вопросов, на которые нет ответов. Однако нам сейчас нужна эта вакцина. Мы можем ее использовать для вакцинации здоровых людей. Параллельно будут осуществлять испытания на пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. Однако в первую очередь необходимо привить медиков и учителей», — подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что следует вести разъяснительную работу о необходимости вакцинирования. Менделевич призвал объяснять людям, как работает вакцина и какие результаты ее применения.

«Даже желающих нужно информировать и проверять перед вакцинацией. В боязни людей перед вакцинацией большую роль играют СМИ. Необходимо привлекать профессионалов к теме информирования людей о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции», — подчеркнул депутат.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигает более 22,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 787 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 942 тысяч случаев, 16 тысяч человек умерли. Более 755 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.