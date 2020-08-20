Арзамасова показала фото в полупрозрачном топе

Москва, 20 августа. Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками своим отличным и солнечным настроением. Возлюбленная бывшего фигуриста Ильи Авербуха опубликовала в Instagram фотографию в полупрозрачном топе. Поклонники остались довольны.

На кадре девушка стоит на террасе с разведенными руками и прикрытыми глазами. Фотографию она сопроводила длинным постом, подчеркнув, что находится между сном и реальностью.

«То ли вижу сны наяву, то ли бодрствую во сне. И мысленно читаю предыдущие комментарии: «зачем она глаза закрывает, зачем она то, зачем она это», — прокомментировала актриса свое состояние.

В конце малопонятного поста она пожелала всем поклонникам добрейшего дня.

Подписчики подчеркнули, что Арзамасова отлично выглядит. Они также пожелали ей всего хорошего.

«Спасибо, милая Лизонька. И тебе доброго дня, оставайся всегда такой солнечной и любящей жизнь», — поблагодарила фолловер.

«Лизочка, тепло и радостно от вас получить внимание! Добро и душевное пожелание с утра! Спасибо», — написала пользовательница.

Отметим, что почти месяц назад актриса предстала перед поклонниками в новом образе, что очень не понравилось многим поклонникам, пишет «Подмосковье сегодня».