Утечка воздуха зафиксирована в американском сегменте МКС

Москва, 20 августа. Утечка воздуха зафиксирована в американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

«Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции», — говорится в сообщении.

Поиска источника утечки воздуха будет осуществляться в течение следующих трех дней. Космонавты задраят люки между всеми отсеками станции, что позволит определить уровни давления воздуха в каждом из них. Данные действия не представляю угрозы экипажу станции.

По данным пресс-службы Роскосмоса, 21 августа астронавты США перейдут в российский сегмент станции, чтобы провести контроль давления в модулях американской части МКС.

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Позднее выяснилось, что утечка воздуха произошла на корабле «Союз МС-09», после чего в бытовом отсеке было обнаружено отверстие, которое стало причиной данного инцидента. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

В декабре 2018 года российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос и взяли образцы с поверхности бытового отсека «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие. Космонавтам пришлось вскрыть обшивку космического корабля с помощью ножа и ножниц по металлу. Образцы были доставлены на Землю и переданы следственной группе.