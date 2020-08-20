Россия стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы

Россия в 2020 году стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы (агрегат М0): всего за полгода она выросла с 10,629 до 12,431 трлн рублей и продолжает бурный рост. Эта позитивная информация, однако, сопровождается прогнозами Счетной палаты РФ о предстоящих рекордных за последние 15 лет заимствованиях правительства — до уровня 4,1 трлн рублей, а также бюджетном дефиците — до 5 трлн рублей при минимум 5%-ном сокращении российского ВВП.

В незрелом уме из двух этих фактов мог бы последовать вывод о неизбежной дестабилизации финансовой системы нашей страны, снижении обменного курса рубля и ускорении роста цен на потребительском рынке, который не будет компенсирован адекватным ростом доходов населения.

К этому выводу читателей должна подтолкнуть и соответствующая подача публикаций, и невероятные подробности: мол, «дождь из кэша», пролившийся над отечественной экономикой, состоял исключительно из 5-тысячных купюр, доля которых в обращении выросла с 77% до 78%, а количество — с 4,373 до 5,185 млрд единиц. Короче, потоп, наводнение — спасайся кто может!

Но если включить голову, то нетрудно подсчитать, что 812 миллионов «пятихаток» — это 4,06 трлн рублей, почти в три раза больше заявленного роста «кэша». Чтобы эти цифры не противоречили друг другу, ЦБ должен был одновременно изъять из оборота банкноты меньшего номинала на 2,25 трлн рублей.

Да и названная исходная цифра — 4,373 млрд «оранжевых» купюр — соответствует 21,865 трлн рублей. А это в два с лишним раза превышает весь заявленный рублевый агрегат М0 на 1 января 2020 года.

То есть налицо фейк в чистом виде.

Проще всего списать его на недостаточную профессиональную компетентность исполнителей, но в данном случае, похоже, она лишь подчеркнула наличие заказа на дискредитацию «дирижистской» финансовой политики действующего правительства РФ Михаила Мишустина, и конкретнее — первого вице-премьера Андрея Белоусова, направленной на преодоление «либерал-монетаристской диеты», а говоря проще — многолетнего денежного голода в отечественной экономике.

«Коронавирусная пауза» до предела обострила проблему выбора, но «давить» производство и потребление рестрикционными мерами в ситуации, когда весь мир в аналогичной ситуации идет по прямо противоположному пути, значило бы расписаться в полном игнорировании национальных интересов России. Поэтому акцент сделан на педалирование негативных последствий расширения денежной массы и снижения ключевой ставки Банка России.

Кстати, если обратиться к текущей статистике ЦБ РФ, то нетрудно убедиться в том, что ведомство Эльвиры Набиуллиной с начала июля фиксирует вовсе не увеличение, а уменьшение объемов наличной денежной массы в обращении. По состоянию на 14 августа, чистое сокращение агрегата М0 составило 250 млрд рублей.

Что касается прогнозов по росту долга правительства и по бюджетному дефициту, то следует отметить, что планы Минфина РФ в этом отношении корректировались в марте-апреле текущего года. Тогда, напомним, налицо было резкое снижение цен на энергоносители, а последствия пандемии COVID-19 выглядели почти апокалиптическими — с потерей до четверти глобального ВВП по негативному варианту сценария МВФ и до трети мировой торговли по оценке ВТО.

На деле же ситуация — за исключением отдельных экономик, типа американской и индийской, — развивалась куда менее катастрофично. Цены на нефть вернулись к уровню, превышающему «цену отсечения», заложенную в российский бюджет-2020 (42,4 долл. за баррель). Золотовалютные резервы РФ в долларовом измерении продолжают расти и превысили планку в 600 млрд «баксов». При таких закромах покрывать бюджетный дефицит за счет новых заимствований Минфином на внешнем и внутреннем финансовых рынках нет никакой объективной необходимости.

Более того, никакой необходимости нет и в сокращении наличной денежной массы. Если на 1 января 2020 года международные резервы России составляли 549,8 млрд долл., или, по текущему обменному курсу национальной валюты на эту дату, 34,035 трлн рублей (320% к объему агрегата М0), то по состоянию на 7 августа 600,7 млрд долл. отечественных золотовалютных резервов соответствовали уже 43,875 трлн рублей (356% к объему агрегата М0).

Иными словами, наличная денежная масса в России в 2020 году растет даже медленнее, чем золотовалютные резервы страны. Поэтому не стоит бить тревогу или, тем более, впадать в какую-то панику по данному поводу.