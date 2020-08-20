Доктор Комаровский объяснил, как уберечься от теплового удара

Москва, 20 августа. Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский дал несколько советов о том, как уберечь себя от теплового удара. Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram.

Специалист рассказал об основных симптомах, по которым можно определить, что вы подверглись тепловому удару. Так, стоит обратить внимание на покраснение кожи, учащенное сердцебиение, слабость и головную боль. Также о перегреве могут свидетельствовать тошнота и рвота.

Комаровский пояснил, что уберечь себя от теплового удара можно, если следовать простым правилам профилактики. В первую очередь доктор советует носить одежду с длинным рукавом и головной убор. По его словам, риск заработать тепловой удар возрастает, если носить одежду темного цвета или изготовленную из шелка.

Также медик советует употреблять много жидкости и отказаться от употребления алкогольных напитков. В завершении доктор настоятельно рекомендовал воздержаться от прогулок в промежутке между 10.00 и 16.00.