Ситуацию с коронавирусом в свете появления отечественной вакцины от COVID-19 обсудили в четверг в пресс-центре Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот». Тема пресс-конференция звучала так:

«Безопасна ли вакцина от коронавируса?»

Известные врачи разъяснили ситуацию с российской вакциной от коронавируса и объяснили необходимость вакцинации.

В дискуссии приняли участие: в студии — доктор медицинских наук, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и старший научный сотрудник НИИ гриппа им А.А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров; онлайн — доктор медицинских наук, член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич.

Модератором дискуссии выступил журналист Артемий Галицын.

Вирусолог Никоноров: В первую очередь будут вакцинировать группы риска

Новой вакциной от коронавируса в первую очередь будут вакцинировать людей из групп риска, рассказал Игорь Никоноров.

«Это медики, особенно те, кто будет лечить пациентов с COVID-19, а также преподаватели и люди, которые занимаются уходом за пожилыми людьми. По мере прохождения исследований к вакцинации подключат пожилых людей, которые больше всего страдают от коронавируса. И, естественно, как и от других инфекций, будут защищать людей, от которых зависит наша безопасность — полиция, вооруженные силы и т.д.», — рассказал Никоноров.

Напомним, приоритет России в создании вакцины от COVID-19 пришелся по вкусу не всем. На Западе российскую вакцину подвергли критике. Однако, по словам вирусолога, не нужно думать, что все априори относятся к российской вакцине с недоверием.

«Вакцина института имени Н.Ф Гамалеи — не единственная в мире вакцина, которая еще только перешла на третью фазу исследования (тестирование на больших группах людей. — Прим ФАН). На сегодняшний день в мире разрабатывается более 160 вакцин от COVID-19. На стадии исследования с участием людей находятся порядка 30 вакцин. Несколько вакцин проходят третью фазу — это английская и китайская вакцины. Если зайти на сайт ВОЗ, там представлены так называемые кандидатные вакцины. Это вакцины, которые проходят исследование с участием людей, к настоящему моменту таких вакцин 29», — отметил ученый.

Это значит, что ситуация с российской вакциной совершенно нормальная, и к началу массовой вакцинации все необходимые исследования будут проведены.

На войне как на войне

Почему на Западе критикуют российскую вакцину и вообще почему многие с подозрением относятся к вакцинации, пояснил депутат Госдумы, известный врач Борис Менделевич.

«Тема вакцинации — очень серьезная, и проблема носит мировой характер, — говорит Менделевич. — Но на войне как на войне. Мы впервые в современной истории столкнулись с пандемией такого масштаба. По поводу коронавируса еще остается огромное количество вопросов. Но сейчас нам очень нужна эта вакцина. Мы можем ее использовать для вакцинации здоровых людей. Параллельно вакцину будут тестировать на группах риска: на пожилых и людях с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, в первую очередь необходимо привить медиков и учителей».

По словам Менделевича, ни о какой принудительной вакцинации речь идти не должна.

«Возражения можно победить только переубеждением. Необходимо вести работу, надо людям все объяснять. Желающих сделать прививку от COVID-19 нужно подробно информировать и проверять перед вакцинацией. В боязни людей перед вакцинацией большую роль играют СМИ. Необходимо привлекать профессионалов к теме информирования людей о COVID-19», — считает Борис Менделевич.

Онищенко: Природа нам мстит

Доктор медицинских наук, депутат ГД Геннадий Онищенко вначале подробно остановился на истории вакцинации, которая позволила во всем мире значительно увеличить продолжительность предстоящей жизни. Например, раньше оспа косила людей миллионами, а сейчас она побеждена, и прививать против нее перестали. Благодаря вакцинации побеждены полиомиелит, корь, другие опасные болезни.

«Если бы у наших соседей, например, на Украине не случалось вспышек кори, нам бы удалось полностью победить это заболевание. А ведь раньше от кори умирало огромное количество детей. Это то, что дала вакцинация человечеству», — говорит Онищенко.

Он рассказал, насколько важна вакцинация против гриппа. Нынешний год в этом отношении уникальный: планируется привить население поливакциной, защищающей сразу от трех штаммов гриппа.

«Президент поставил задачу привить как минимум 70% населения. В первую очередь мы будем прививать детей и пожилых людей, а также врачей и учителей», — рассказал парламентарий.

Онищенко напомнил, что ежегодно гриппом и ОРЗ в мире заболевает до миллиарда человек. Необходимо также вакцинировать пожилых людей от пневмококковой пневмонии, как это делается во многих странах, говорит он.

Что касается коронавируса, по словам Онищенко, этот возбудитель фиксировался в человеческой популяции много веков назад, а подробно был описан еще в 1957 году.

«Существует порядка 32 типов данного вируса. На сегодня описано семь переходов коронавируса на человеческую популяцию. И первый такой приход был в XII веке. Ученые это выяснили при расшифровке генома. Затем был SARS в 2002 году и MERS — в 2012-м. И вот — 2019 год: природа нам мстит. Коронавирус, который пришел из Китая, к нам попал из Европы, в основном с живущими там россиянами, которые, как только запахло жареным, поспешили вернуться домой, в Россию, к нашей медицине», — говорит он.

Онищенко обратил внимание на статистику: сейчас самый высокий процент заболевших COVID-19 по отношению к количеству населения в Чили и Перу, затем идут США, Бразилия и ЮАР.

«Обратите внимание, практически все страны, где сейчас разгар пандемии, — в Южном полушарии, где сейчас зима. Это говорит о том, что в осенне-зимний период инфекция может активизироваться и у нас. Поэтому мы сначала должны провести вакцинацию от гриппа, так как от него умирают гораздо чаще, чем от COVID-19, а потом подумать о вакцинировании от коронавируса», — отмечает Онищенко.

Онищенко, как и другие участники пресс-конференции, настаивает, что прививки должны быть строго добровольными.

«У нас есть закон, принятый в 1997 году, который предусматривает информированное согласие при проведении вакцинации. То есть речь идет о строго добровольной вакцинации, поэтому не надо никого пугать», — призывает депутат ГД.

Онищенко отметил, что молодое поколение относится к своему здоровью более ответственно, а вот людей старшего поколения нужно убеждать привиться.

«В советские времена общество было инфантильным, но сегодня другая ситуация. Люди сами хотят прививаться. Поэтому нам в первую очередь надо призывать прививаться пожилых людей, тем более, что для них, как для группы риска, вакцинация будет бесплатной», — говорит он.

Парламентарий также высказался по поводу слухов о второй волне коронавирусной инфекции и о возобновлении карантинных ограничений.

«Давайте не будем паниковать, никаких вторых волн не ожидается. Будет активизация гриппа и коронавируса в новом сезоне, но никакой второй волны не будет. Почему такая истерика западная? Сейчас начнется осень и появиться куча статей со ссылками на «британских ученых» с призывом отказаться от вакцинации. На самом деле — это заказные статьи, их заказчики имеют как финансовый интерес, так и свои политические мотивы», — говорит он. «Мы сегодня вакцинозависимая популяция, поэтому давайте верить нашей вакцине и нашим специалистам», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Митинги в Белоруссии и коронавирус

Геннадий Онищенко также ответил на вопрос, как повлияют массовые акции в Белоруссии на распространение коронавируса в этой стране. Парламентарий привел в пример Швецию, где, как и в Белоруссии, не пошли по пути тотальных ограничений в связи с пандемией.

«Батька пошел по европейскому пути, он сказал: «Я ничего закрывать не буду», — говорит Онищенко. — Конечно, эти акции играют роль, таким образом население проэпидимичивается. На эти митинги ходит молодежь. Они и будут проэпидимичиваться. Пусть ходят, это полезно для эпидемиологической обстановки».

Не надо паниковать

В завершение Геннадий Онищенко обратился к зрителям прямого эфира со следующими словами:

«Передайте всем: привейтесь, не паникуйте. Есть одна хорошая сура из Корана. Идет человек из Багдада в Мекку, встречает чуму, спрашивает: «Куда идешь?». Чума отвечает: «В Багдад, забрать пять тысяч человек». Разошлись, а через год встретились снова. Паломник говорит чуме: «Ты обманула меня. Говорила, что заберешь пять тысяч человек, а сама взяла 50 тысяч!» Чума отвечает: «Нет, я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха». У нас похожая ситуация, кто-то нам организовал информационную атаку, но нам не следует поддаваться панике. Поэтому давайте привьемся от гриппа, привьемся от коронавируса. Будем слушать наших медиков. Не такое мы проходили, и это пройдем. Пора возвращаться к нормальной жизни».

В ходе пресс-конференции политики и эксперты, в том числе Геннадий Онищенко, также ответили на вопросы, связанные с экстренной госпитализацией в Омске блогера Алексея Навального. Подробности об этой части эфира читайте в материале Федерального агентства новостей.