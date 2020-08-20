Вдовец Легкоступовой попросил прощения у гроба возлюбленной

Москва, 20 августа. Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов пришел на похороны певицы на Троекуровском кладбище. Он упал на гроб с телом певицы с извинениями.

На опубликованном видео с похорон видно, что Фирсов склонился над белым гробом, целуя тело возлюбленной. Он провел у гроба некоторое время и не смог сдержать слез. Как сообщает очевидец, вдовец просил прощения у скончавшейся жены.

«С семьей покойной супруги он не общался, но подошел к гробу, упал на колени и прошептал «прости», — рассказал felixgrozdanov в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov) 20 Авг 2020 в 4:31 PDT

Однако вскоре Фирсов быстро удалился с похорон, чтобы избежать скандала. Его вывели из зала прощания под руки и посадили в черный автомобиль.

Родственники звезды считают, что Фирсов может быть причастен к гибели певицы. Его даже не допустили к организации похорон. Вдовец жаловался, что ни с кем из близких Легкоступовой он не может связаться.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной.

Ранее хирург Владимир Плахотин рассказал, что Легкоступова тяжело перенесла последнюю пластику, у нее были осложнения. Певица обратилась к хирургу в апреле, незадолго до свадьбы.