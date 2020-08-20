Онищенко исключил вторую волну коронавируса в России

Москва, 20 августа. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что никакой второй волны коронавируса в России не будет. Однако к вакцинации следует подойти ответственно.

В эфире Медиагруппы «Патриот» он призвал сограждан не паниковать. Парламентарий допустил, что в новом сезоне возможна только активизация коронавируса и гриппа.

Депутат предупредил, что скоро начнет публиковаться масса статей с мнениями британских и других западных ученых, в которых будет призыв отказаться от вакцинации против коронавируса. Онищенко считает, что материалы будут носить сугубо заказной характер, в корне этого будет заключаться политический подтекст.

«Мы сегодня вакцинозависимая популяция, поэтому давайте верить нашей вакцине и нашим специалистам. Вакцинация — это обычный, но очень ответственный период», — выразил мнение политик.

Он добавил, что коронавирус внедрил культуру гигиены, например, ношение масок. Однако депутат считает, что тотальная вакцинация против коронавируса вряд ли нужна.