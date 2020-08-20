Вассерман: Из Навального могут сделать «священную жертву»



Москва, 20 августа. Сторонники блогера Алексея Навального хотят вывезти его заграницу для назначения «страшного» диагноза. Об этом в интервью изданию «Слово и дело» заявил политолог Александр Дудчак.

Личный врач Навального Ярослав Ашихмин планирует добиться транспортировки Алексея Навального заграницу. Там, по мнению доктора, лучше развита школа токсикологии, и это поможет в лечении блогера. Не останавливает медика даже тот факт, что его пациент находится в коме. Публицист Анатолий Вассерман считает, что обратно в Россию Навальный после такого лечения уже не вернется.

«Есть такая технология при организации госпереворотов, как «священная жертва». Убить кого-нибудь из своих. По возможности того, кто уже не нужен. И обвинить в его смерти тех, кого хочешь свалить. Это давным-давно известный метод», — заявил Вассерман.

Близкого, но не столь радикального мнения придерживается политолог Александр Дудчак. Он считает, что заграницей Навальному поставят «выгодный» диагноз.

«Скорее всего, если его сейчас в Европу отправят, то там нарисуют какой-нибудь страшный диагноз, отравление, скажут, что «злые» спецслужбы России решили таким образом убрать Навального под шумок», — заключил политолог.

Дудчак не исключил, что Навальный действительно мог отравиться, но скорее всего некачественной едой.

Блогера Алексея Навального доставили в омскую БСМП №1 после экстренной посадки самолета. На борту ему стало плохо. Врачи не исключают, что причиной могло стать наркотическое отравление оксибутиратом. Нарколог Олег Стаценко, комментируя события, связанные с блогером, рассказал о психодислептиках – веществах снижающих болевую чувствительность.