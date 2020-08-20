Онколог перечислил самые подверженные раку органы

Москва, 20 августа. Специалисты рассказали, какие органы наиболее подвержены онкологическим заболеваниям. Так, чаще всего медики диагностируют рак легких, а также онкологию молочной железы у женщин. Об этом сообщил заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов.

По словам Титова, медики также часто фиксируют злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы. Врач подчеркнул, что в 80-90% случаев человека можно спасти, если опухоль диагностирована на ранней стадии и при условии отсутствия метастазов.

Он пояснил, что в таких случаях проводят органосохранную операцию. Врач отметил, что пациенты обходятся без дополнительной химиотерапии. Чтобы вовремя диагностировать онкологию, необходимо проходить специальные скрининговые обследования в определенном возрасте.

«Но вообще рак — это на 90% приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко», — подытожил специалист.

Ранее врач-онколог Елена Смирнова рассказала, как можно выявить рак кишечника на ранних стадиях, а также в каких случаях необходимо использовать онкомаркер РЭА.