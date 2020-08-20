Россия меняет поколения комплексов противовоздушной обороны

Москва, 20 августа. Форум «Армия-2020» уже в скором времени откроет свои двери для гостей, но уже сейчас известно о некоторых новинках, которые будут там представлены. Широкая публика впервые сможет увидеть перед собой зенитную ракетную систему «Антей-4000».

Военный эксперт Дмитрий Литовкин прокомментировал новость о новинке, которая должна появиться на форуме. ЗРС «Антей-4000» фактически является экспортным вариантом С300В4, системы ПВО, отличающейся мобильностью и предназначенной для отражения ударов с воздуха по особо важным объектам и скоплениям войск.

По словам Литовкина, на данный момент в России происходит смена поколений ЗРК, призванных защищать мирное небо от внезапной вражеской атаки. Был представлен С-400 «Триумф», размещенный на колесном шасси и предназначенный для прикрытия стационарных объектов. Однако развиваются и боевые машины, необходимые для защиты армейских частей, находящийся на марше. Именно к таким и можно отнести «Антей-4000».

«Особенность этого комплекса — это гусеничное шасси, которое позволяет ему двигаться вместе с танками, бронетранспортерами в любом направлении», — объяснил специалист.

Также Литовкин заметил, что эффективность комплекса повысилась не только за счет появившихся гусениц, но и используемых боеприпасов. Дальнобойность перевозимых в пусковых установках ракет увеличилась, и теперь они способны уничтожить практически любую воздушную цель — от беспилотников до баллистических ракет, сообщает радио Sputnik.

Российские специалисты постоянно работают над созданием все новых и новых снарядов, способных повысить обороноспособность России. Как сообщалось ранее, ракета Х-32 сделает российский Су-30 лучшим в мире «охотником за кораблями».